Решение S&P о понижении рейтингов Украины дискуссионно

Председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО считает дискуссионным решение международного рейтингового агентства Standard & Poor`s о понижении рейтингов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая в рамках III Форума «Европа-Украина».

«Действительно, вчера мы увидели решение рейтингового агентства Standard & Poor`s, которое на две ступени понизило рейтинги Украины. В странах развивается дискуссия относительного того, насколько объективна в целом рейтинговая оценка Украины, на чем она основывается. Если вы сравните, то на сегодняшний день ни одна страна Европы не имеет подобного рейтинга. Уровень проблем, особенно в странах Восточной Европы и России, является очень спорным», - сказал П.ПОРОШЕНКО. – «Единственная страна, которая имеет подобный рейтинг – это Пакистан».

По его словам, во многих странах Европы обсуждается вопрос изменения критериев, по которым проводится рейтингование, а также методики присвоения рейтингов.

«Не случайно сегодня лидеры большинства европейских стран четко отмечают, что необходимо пересмотреть законодательство по рейтинговым компаниям, ввести другие критерии. Это должны быть абсолютно другие методики оценки рисков, которыми должны руководствоваться правительства и банки» - отметил ПОРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s понизило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте, а также долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги по обязательствам в национальной валюте с «В+/В» до «В-/С». Прогноз по рейтингам — «Негативный».