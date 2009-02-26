НБУ облегчает кредитный груз для населения

Национальный банк Украины для удовлетворения потребностей клиентов банков – физических лиц, которые обусловлены необходимостью погашения задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте, внедряет целевые валютные аукционы именно для этих нужд, по специальному курсу Нацбанка.

Первый такой целевой аукцион будет проведен 27 февраля 2009 года, о чем украинские банки проинформированы письмом НБУ.

Напомним, 25 февраля первый заместитель председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ заявил, что коммерческие банки должны будут реализовывать валюту заемщикам по курсу интервенций Нацбанка на межбанке.

«Банки предоставят нам информацию относительно ежедневных сроков погашения валютных кредитов. В план счетов мы введем счет, по которому мы сможем это отслеживать и проводить целевые аукционы для погашения кредитов по курсу интервенций Нацбанка», - отметил А.ШАПОВАЛОВ.

В Нацбанке считают, что таким способом удастся ликвидировать ажиотажный спрос на наличную валюту.

А.ШАПОВАЛОВ добавил, что создана рабочая группа, которая изучит все моменты внедрения такого процесса.