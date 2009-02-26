Наличный курс: доллар продолжает дешеветь

Средний курс покупки доллара в украинских банках сегодня понизился на 6,7%, по сравнению с 25 февраля, до 8,34 грн., продажи - на 4,6% - до 9,04 грн. за 1 долл. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в коммерческих банках Украины сегодня уменьшился на 7% по сравнению с 25 февраля - до 10,68 грн., продажи - на 4,7% - до 11,77 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине понизился на 3,5% по сравнению с 25 февраля - до 0,2201 грн., продажи - на 1,6% - до 0,2638 грн.

Средний курс покупки американской валюты в коммерческих банках Киева сегодня понизился на 6,6% по сравнению с 25 февраля - до 8,21 грн., продажи - на 5,5% - до 8,87 грн.

Евро в столице покупают в среднем по 10,62 грн. (на 6,3% дешевле, чем 25 февраля), продают - по 11,63 грн. (на 4,5% дешевле).

Комбанки столицы покупают российские рубли в среднем по 0,2193 грн. (курс понизился на 3,3% по сравнению с 25 февраля), продают - по 0,2687 грн. (на 1,2% дешевле).

Курс валют, установленный на сегодня в банках Киева:

«Диамантбанк»: доллар США – 8,30/8,80 грн., евро – 10,60/11,90 грн., рубль – 0,22/0,26 грн.;

«Финансовая инициатива»: доллар США – 8,40/8,60 грн., евро – 10,70/11,60 грн., рубль – 0,22/0,27 грн.;

«Трансбанк»: доллар США – 8,40/8,70 грн., евро – 10,70/11,50 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 9,85215 грн., к российскому рублю – 0,21542 грн.