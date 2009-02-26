Оснований для дальнейшей девальвации гривни нет, считает председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге П.ПОРОШЕНКО, в частности, сказал: «Оснований для дальнейшей девальвации гривни я не вижу».

Что касается ревальвации гривни, то, по его словам, она сегодня снизит конкурентоспособность отечественной продукции. Это связано с тем, что валюты стран, которые являются основными торговыми партнерами Украины, как и гривня, значительно девальвировали.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками - 9,0150/9,1250 грн./долл., к закрытию цены выросли до 9,2400/9,2850 грн./долл.

25 февраля торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 9,2350/9,3750 грн./долл., при этом к концу дня цены упали до 8,8500/9,000 грн./долл.

26 февраля торги по доллару США открылись котировками 8,9500/9,1500, к 11:00 сузился спрэд 8,9500/9,1000, а к 12:00 цены упали до 8,5650/8,6250 грн./долл.