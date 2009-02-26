Кабмин утвердил Бюджетную декларацию на 2010 год

Кабинет министров Украины утвердил Декларацию целей и задач (Бюджетную декларацию) на 2010 год.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

Одной из основных задач бюджетной политики на 2010 год правительство определило необходимость обеспечения сбалансированного бюджета, сформированного на основе реалистичного макроэкономического прогноза и направленного на преодоление кризисных явлений.

Как отмечается в Бюджетной декларации, для этого необходимо последовательно выполнять Программу деятельности правительства «Преодоление влияния мирового финансово-экономического кризиса и поступательное развитие». Важной является разработка проекта государственного бюджета на 2010 год на основе реформированного налогового законодательства, вступившего в силу с 2009 года.

В декларации указана необходимость оптимизировать в госбюджете на 2010 год расходы и источники формирования специального фонда, удерживать общий объем госдолга на экономически безопасном уровне и постепенно уменьшать фискальную нагрузку на реальный сектор экономики. Также отмечается необходимость принятия Государственной программы приватизации, которая должна отвечать стратегическому курсу государства.

Кроме того, правительство ставит задачу оптимизировать бюджетные расходы. Для этого будет проведена инвентаризация государственных программ, упорядочена структура главных распорядителей бюджетных средств и пересмотрен механизм их распределения. В декларации подчеркивается необходимость создания благоприятных условий для привлечения средств международных финансовых организаций для реализации инвестиционных проектов.

Среди задач госбюджета-2010 есть необходимость формирования прогнозируемой, рациональной налоговой и таможенной политики. Для этого правительство намерено не допускать повышения налоговой нагрузки на налогоплательщиков, снижать нагрузку на фонд оплаты труда, расширять базу налогообложения путем упорядочения системы действующих налоговых льгот, совершенствовать систему администрирования акцизного сбора.

Для реализации бюджетной политики в 2010 году в декларации отмечается необходимость проведения решительных структурных реформ во всех отраслях экономики. С этой целью будут внесены изменения в законодательство, в частности, об образовании, медицине, а также будут проведены реформы силовых структур.

Правительство также ставит задачу удержать достигнутый уровень государственных социальных стандартов и предотвратить убыточность отечественных производителей вследствие финансового кризиса. Кроме того, есть необходимость реформировать ЖКХ и поддерживать эту отрасль на государственном уровне, внедряя энергосохранные технологии. Правительство обязуется диверсифицировать источники энергоснабжения и установить экономически обоснованные цены на природный газ и угольную продукцию для всех категорий потребителей.

В декларации отмечается также необходимость усиления финансовой возможности местной власти, которая достигается увеличениям доходной части местных бюджетов, внедрением дополнительных инструментов государственной поддержки регионов, усовершенствованием механизма расчета расходов.