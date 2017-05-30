Реальная зарплата в Украине за месяц сократилась на 2,3%

Реальная заработная плата в Украине в апреле 2017 года снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 2,3%, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

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При этом в апреле 2017 года по сравнению с апрелем 2016 года реальная зарплата выросла на 20,7%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в апреле составила 6659 гривень, что на 1,4% меньше по сравнению с мартом текущего года и на 36% больше, чем в апреле 2016 года. Данное значение в 2,1 раза выше минимальной заработной платы в Украине, которая составляет 3200 гривень.

Данные рассчитаны без учета временно оккупированной Россией территории Крыма и части зоны АТО.

Как сообщал УНИАН, реальная заработная плата в Украине в 2016 году превысила показатель 2015 года на 11,6%. Средняя номинальная зарплата штатного работника в декабре 2016 года выросла на 19,8% по сравнению с ноябрем и составила 6475 гривень.