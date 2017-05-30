Банки с 12 июня ужесточат контроль операций своих клиентов
12:59, 30 мая 2017Финансы
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Новшество начнет действовать через две недели, недобросовестных банкиров обещают наказывать большими штрафами.
Иллюстрация REUTERS
От 12 июня украинские банки станут тщательнее проверять своих клиентов, сообщает ТСН.uа.
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Согласно новому постановлению Нацбанка, обязательным проверкам в Украине будут подпадать не только операции физических лиц на сумму свыше 150 тысяч гривен, а и перерасчеты иностранных дипломатических представительств, консульских учреждений, иностранных организаций и компаний на сумму до 50 тысяч долларов.
Недобросовестных банкиров, которые проигнорируют новые правила контроля, в Нацбанке обещают наказывать большими штрафами.
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