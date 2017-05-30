Российский банк начал операцию по захвату контроля над украинским рынком комплексных удобрений

Подконтрольный Кремлю российский банк ВТБ начал операцию по захвату контроля над украинским рынком комплексных удобрений. Об этом говорится в расследовании журналистов Оligarh.

Как выяснилось, стараниями украинской «дочки» российского ВТБ Банка эта финансовая структура близка к полной монополизации украинского рынка после того, как в конце марта 2017 года стало понятно, что к Ostchem опального олигарха Дмитрия Фирташа, заложившей в российском «Газпромбанке» свои азотные заводы за долги в несколько миллиардов долларов, прибавится и один из крупнейших производителей комплексных фосфорсодержащих удобрений, аналогов которых в Украине не выпускается.

Речь идет о ЧАО «Днепровский завод минеральных удобрений» (г. Каменское). Единственным конкурентом ДЗМУ по ряду позиций является «Сумыхимпром», находящийся в процедуре санации и контролируемый менеджерами все того же Фирташа.

Выяснилось, что ДЗМУ, которым владеет харьковский бизнесмен Сергей Лесковский, в мае 2011 года взял в ВТБ кредит в размере $30 млн. Поручителем по кредитному договору выступало ООО «Украгрохимхолдинг», также принадлежащее г-ну Лесковскому, которое отдало в залог банку по двум договорам в общей сложности 85% акций ДЗМУ. Кроме того, в кредитных отношениях с ВТБ участвовал еще ряд предприятий бизнесмена — ООО «Интерхитрейдинг» и ООО «Фосфат».

Как напоминают журналисты, проблемы с погашением кредита у ДЗМУ начались в 2013 году, а уже по состоянию на 23 января 2015 года долги завода, учетом пени и штрафов, составили около $32 млн. Хотя предприятие до этого успело погасить около $5 млн. тела кредита, и инициировало переговоры с банком о реструктуризации задолженности. Однако ВТБ решил не идти на уступки и затеял судебные разбирательства с должником, стремясь забрать заложенное в счет долга имущество. А в мае 2016 года ВТБ добился ареста всего имущества ДЗМУ в пределах суммы взыскания более 761 млн, наложив арест на большинство его счетов и находящиеся на складах удобрения.

К успеху Лесковского медийщики отнесли то, что оценщики так и не смогли оценить стоимость пакета акций, переданных в залог, что оставляло ему гипотетические шансы сохранить хотя бы какое-то влияние на производителя удобрений.

Однако, как стало известно, банку, подконтрольному российскому госбанку, этого показалось мало, и ВТБ решил обанкротить ДЗМУ, чтобы получить контроль над его целостным имущественным комплексом.

Иск о возбуждении дела о банкротстве ЧАО «ДЗМУ» был подан ВТБ в ноябре прошлого года, а в декабре Хозсуд Днепропетровской области отказал истцу, поскольку он не предоставили по требованию суда расчеты задолженности. В январе 2017 г. апелляционная инстанция вняла ценным аргументам ВТБ и вернула дело на стадию подготовительного заседания. А на днях Высший хозяйственный суд решил не вставать на сторону должника, отказавшись принимать его кассацию.

Таким образом, суды фактически благословили поглощение кремлевскими банкирами одного из ведущих производителей комплексных удобрений в Украине, постоянными клиентами которого являются компании из 25 стран мира. Еще один «подарок» заводу на днях преподнес Хозсуд Днепропетровщины, отказавшись снять арест с удобрений, произведенных предприятием и подготовленных к отгрузке покупателям.

По данным СМИ, выгодно продать ДЗМУ у ВТБ вряд ли получится. Куда больше шансов, что предприятие пополнит ряды простаивающих химических гигантов - горловского «Стирола» и северодонецкого«Азота» Фирташа.

Впрочем, действия ВТБ наталкивают на мысль, что если банк и перепродаст этот актив, то покупателем станет кто-то из ближайшего окружения Путина.