Нужно ввести ответственность за невозвращение кредитов и депозитов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что для возобновления доверия к банковской сфере нужно принять закон об уголовной ответственности за невозвращение больших кредитов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе сегодняшней пресс-конференции в Тернополе.

По его словам, отдельные заемщики «уже махнули рукой, в том числе и на те банки, которые уже сошли с арены”. “Но забыть этого нельзя, поскольку были взяты огромные средства – речь идет о миллиардах, которых сегодня так не хватает. А эти люди, которые их взяли, сейчас живут и жируют”, - говорит В.ЛИТВИН. В то же время, по его мнению, необходимо принимать и закон об уголовной ответственности за невозвращение депозитов, сроки которых закончились.

В.ЛИТВИН также подчеркнул необходимость оперативного принятия решений, направленных на улучшение экономической ситуации. “Экономическими рычагами уже сейчас нужно делать все, чтобы гривня не упала. Иначе это будет третье разочарование и обман людей со времени независимости. Первое было в 1991 году, когда люди остались без вкладов, второе – в 1998 году во время кризиса, когда люди потеряли вдвое. На этот раз они могут потерять еще больше”, – считает В.ЛИТВИН.

При этом он отметил, что наблюдаются определенные сдвиги в экономике государства. “Сегодня есть первые сдвиги, увеличивается экспорт. Но экспорт увеличивается за счет того, что упала гривня, то есть мы имеем такой замкнутый порочный круг”, – сказал В.ЛИТВИН.