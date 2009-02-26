Будет создана госкомпания “Титан Украины”

Кабинет министров на заседании 25 февраля своим постановлением одобрил создание государственной холдинговой компании “Титан Украины”.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины.

Учредителем компании от имени государства выступает Министерство промышленной политики.

В уставный фонд новосозданного открытого акционерного общества переданы государственные пакеты акций в размере 100% ОАО «Сумыхимпром», ГАК «Титан», который осуществляет корпоративное управление 50%+1 акция ЗАО «Крымский титан», и Запорожского государственного титаномагниевого комбината после преобразования его в открытое акционерное общество.

Государственная холдинговая компания «Титан Украины» будет объединять предприятия титанового комплекса, что позволит усилить конкурентоспособность предприятий титановой отрасли Украины на мировых рынках, скоординировать и ускорить действия по привлечению инвестиций, усилить государственный контроль в отрасли.