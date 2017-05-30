Гривня на межбанке "уступила" доллару копейку

Во вторник, 30 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,36/26,39 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,5699/29,5868 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,3766 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 190 сделок на сумму 78,76 миллиона долларов.