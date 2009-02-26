Аслунд: причин для дефолта Украины нет

Украина способна выдержать финансовый кризис. Причин для дефолта нет. Об этом заявил известный экономист, старший сотрудник Института мировой экономики Андерс АСЛУНД в ходе форума в Вашингтоне, организованного Фондом «Эффективное управление» и газетой The Hill,.

Как говорится в релизе Фонда "Эффективное управление", переданном агентству УНИАН, А.АСЛУНД отметил, что для выхода из кризиса Украине необходимо ускорить экономические реформы, в частности, в энергетическом секторе. А.АСЛУНД также подчеркнул необходимость сохранения Украиной сотрудничества с Международным валютным фондом.

По его мнению, реализация программы МВФ позволит Украине получить и другие возможности для финансовой помощи, в том числе со стороны США и Евросоюза.

Как сообщается в пресс-релизе, сенатор Джек РИД в своем выступлении заявил о важности сохранения крепких отношений между США и Украиной. «Украина и США разделяют одну общую задачу – построить и поддерживать сильную демократию, - заявил Д.РИД. - Кроме того, необходимо, чтобы США и европейские страны, включая Украину, работали вместе и активно старались стабилизировать ситуацию на рынках и обеспечить экономический рост во всем мире».

На мероприятии также выступили сенатор Кристофер ДОДД, экс-помощник Госсекретаря США по вопросам демократии и глобальным проблемам Пола ДОБРЯНСКИ, глава Международного консультативного совета Фонда «Эффективное управление» и экс-премьер-министр Канады Ким КЭМПБЕЛЛ.

«Это мероприятие помогло расширить понимание основных экономических проблем, влияющих на Украину, - сказала директор Фонда «Эффективное Управление» Наталия ИЗОСИМОВА. – Проводя регулярные общественные дискуссии и реализуя важные экономические проекты, Фонд стремится повысить экономическую конкурентоспособность и сформировать привлекательную инвестиционную среду для страны».

Справка УНИАН. Фонд «Эффективное управление» был создан по инициативе Рината АХМЕТОВА в 2007 году для разработки и реализации проектов и программ, направленных на долгосрочное развитие украинской экономики. Эта организация призвана содействовать достижению общественно-политического консенсуса по основным направлениям реализации программ экономических преобразований.

Для решения этих задач фонд привлекает ведущих отечественных и зарубежных экспертов. Независимость организации гарантирует Международный консультативный совет, в который входят известные общественные и политические деятели разных стран. В их числе бывший премьер-министр Канады Ким КЭМПБЕЛЛ, бывший сенатор США Линкольн ЧАФИ, бывший президент национального банка Венгрии Джорджи ШУРАНИ, управляющий директор украинского офиса международного инвестиционного банка Morgan Stanley Игорь МИТЮКОВ. Международный консультационный совет участвует в формировании стратегии фонда, помогает выбирать приоритетные проекты, а также представляет организацию в Украине и за рубежом.

The Hill – это газета для членов Конгресса и политологов. Она является источником информации для 100 сенаторов, 435 членов палаты представителей, 40 000 человек, поддерживающих функционирование Конгресса, и десятков тысяч влиятельных людей, работа которых обеспечивает бизнес-возможности в Вашингтоне.

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ДЕФОЛТ (англ. Default - невыполнение обязательств) — состояние в кредитных отношениях, когда заемщик не в состоянии производить своевременные процентные и основные выплаты по долговым обязательствам или не в состоянии выполнять условия договора о выпуске облигационного займа.

Дефолт может объявляться как компаниями, частными лицами, так и государствами («суверенный дефолт»), неспособными обслуживать все или часть своих обязательств.

Технический дефолт — невыполнение заемщиком дополнительных условий кредитного соглашения, например: запрет определенной деятельности до возвращения займа, поддержка определенного уровня финансовых показателей компании на протяжении действия соглашения и т.п. Технический дефолт не означает банкротство компании или невозможность выплачивать обязательства по кредитам.

Государственный (суверенный) дефолт — невыплата страной обязательств по государственным заимствованиям.

Например — дефолт 1998 года. 17 августа 1998 г. Правительство России объявило о прекращении платежей по ряду обязательств, в том числе ГКО (государственным краткосрочным обязательствам) и ОФЗ (облигациям федерального займа). В то же время, Россия продолжала выплаты по евробондам.