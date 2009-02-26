Совет министров ЕС увеличил выплаты из фонда гарантирования вкладов

Совет министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС увеличил выплаты из фонда гарантирования вкладов и ускорил их перечисление.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение одобрено сегодня на заседании совета.

Согласно принятому решению, предусматривается с 30 июня установить уровень возмещения в 50 тыс. евро и довести размер гарантированного возмещения до 100 тыс. евро до конца 2010 года. Нынешний уровень возмещения составляет 20 тыс. евро, что считается неадекватным большинству депозитов в Евросоюзе.

Директивой также предусмотрено, что выплаты из фонда должны осуществляться максимум на 25-й день с момента обращения вкладчиков.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия выступила с предложениями относительно увеличения выплат из фондов гарантирования вкладов населения в конце 2008 года. Тогда же это предложение было поддержано Комитетом по экономическим и монетарным делам Европарламента, однако комитет предлагал также сократить срок выплат не до 25, а до 14 дней вместо действующих трех месяцев.