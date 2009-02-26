Индекс экономических ожиданий в еврозоне снизился

В феврале индекс экономических ожиданий (Economic Sentiment Indicator) снизился в еврозоне на 1,8 пункта по сравнению с январем – до 65,4 пункта, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – на 2,2 пункта – до 61,0 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Таким образом, в обеих зонах индекс экономических ожиданий находится на минимальном уровне с 1985 года.

Согласно сообщению, снижение индекса в обеих зонах наблюдалось в сфере строительства, доверия потребителей, сфере услуг. Лишь в сфере розничной торговли уровень доверия несколько улучшился на 1 пункт по сравнению с январем.

В январе индекс экономических ожиданий снизился в еврозоне на 1,5 пункта, в ЕС-27 – на 3,3 пункта.