«Родовид Банк» признал необходимость участия государства в cвоем капитале

На внеочередном собрании акционеров ОАО «Родовид Банк», состоявшемся сегодня, 26 февраля, принято решение о необходимости участия государства в капитале банка с долей не менее 50% плюс 1 акция. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте банка.

Так, согласно сообщению, на собрании «признана необходимость участия государства в капитализации банка при увеличении размера его уставного капитала путем приобретения акций дополнительной эмиссии банка в обмен на государственные облигации Украины. Акционеры также приняли решение о передаче в собственность государства доли не менее чем 50% плюс 1 акция уставного капитала банка с учетом взносов других акционеров и/или инвесторов банка, а именно Группы компаний «Истил».

На собрании был также утвержден программный документ, который определяет мероприятия, необходимые для стабилизации деятельности банка, повышения его платежеспособности и поддержки ликвидности»

В сообщении указывается, что как только Кабинет министров примет соответствующее решение об участии в капитализации банка, то сразу же будет отменено решение собрания акционеров банка от 30 января 2009 года относительно увеличения уставного капитала (тогда было принято решение о вхождении нового стратегического партнера, а также об увеличении уставного капитала банка на 700 млн. грн. – УНИАН) и назначено новое собрание акционеров.

Справка УНИАН. ОАО “Родовид Банк” зарегистрировано в 1990 году.

Активы банка на 1 января 2009 г. составляли 13 млрд. 195 млн. 714 тыс. грн., обязательства – 11 млрд. 785 млн. 481 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 410 млн. 233 тыс. грн., уставный капитал – 435 млн. грн.

Чистая прибыль «Родовид Банка» по итогам 2008 года составила 35 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 года основным акционером «Родовид Банка» являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.

«Родовид Банк» контролирует Сергей БУБКА.