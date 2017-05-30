Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,35 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 31 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США –2635,2778 (30 мая – 2638,7789)

100 EUR – 2944,3959 (30 мая – 2952,2658)

10 RUR – 4,6628 (30 мая – 4,6531)

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Как сообщал УНИАН, 30 мая котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,29/26,32 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4182/29,4520 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4632/0,4746 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,3528 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 540 сделок на сумму 274,88 миллиона долларов.