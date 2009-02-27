МВФ планирует удвоить свои свободные ресурсы

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) в целом согласен с тем, что в обозримой перспективе желательно удвоить свободные ресурсы Фонда, доведя их примерно до 500 млрд долл., сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Идею удвоения ресурсов МВФ выдвинул ранее его директор-распорядитель Доминик Стросс-Кан.

Ресурсы МВФ сейчас составляют около 150 млрд долл. - это примерно втрое больше того, что Фонд уже выделил или зарезервировал для разных стран. Кроме того, Япония согласилась предоставить МВФ заем еще на 100 млрд долл. Ведутся переговоры о займах Фонду и с рядом других государств.

По разным сценариям МВФ, потенциальный "спрос" в мире на его ресурсы оценивается от 60 млрд до 200 млрд СПЗ. Специальные права заимствования - это собственная расчетная единица Фонда, оцениваемая сейчас примерно в 1,48 долл. Соответственно названный диапазон потребностей эквивалентен приблизительно 90 млрд - 300 млрд долл.