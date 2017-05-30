Нацбанк отменил несколько валютных ограничений

Национальный банк Украины с 31 мая отменяет запрет на покупку клиентами банков валюты при наличии собственной валюты на счетах в сумме свыше эквивалента 100 тыс. долл. США.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №44.

Согласно документу, с 12 июня регулятор отменяет ограничения для физических лиц на перевод средств за пределы Украины, которые ранее были ограничены суммой в 150 тыс. грн в месяц.

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Кроме того, с 12 июня банкам разрешен обмен валюты без ограничений относительно групп Классификатора иностранных валют и банковских металлов. До сих пор такие операции проводились исключительно в пределах одной группы классификатора.

В то же время Нацбанк решил сохранить требование об обязательной продаже валютных поступлений в пользу юридических лиц на уровне 50%.

Как сообщал УНИАН, в рамках концепции новой модели валютного регулирования, представленной в декабре 2016 года, НБУ планирует постепенно смягчить административные ограничения на рынке бизнеса, банков и физических лиц.

В настоящее время продолжает действовать ряд ограничений НБУ для граждан и бизнеса, включая обязательную продажу 50% валютной выручки, предварительное депонирование гривни для покупки валюты по заявкам клиентов, однодневный лимит покупки наличной валюты физлицами в эквиваленте 150 тыс. грн в день и однодневный лимит на снятие наличных с валютного счета в эквиваленте 250 тыс. грн в день.