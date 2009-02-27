Иена в мире укрепляется по отношению к большинству валют

Курс японский иены на торгах в пятницу 27 февраля повышается, инвесторы сочли, что его понижение на протяжении этой недели было чрезмерным, сообщает k2kapital..

На этом фоне японская национальная валюта активно укрепляет свои позиции. Например, к американской она растет на 1%, до самой высокой отметки за последние 6 недель. Сегодня за один доллар предлагают 97,57 иены, а не 98,52 иены как вчера вечером на торгах в Нью-Йорке. Хорошим подспорьем оказалось для иены и то, что близится конец календарного месяца, а значит, уже скоро ведущие экспортеры "привезут" прибыли домой.

Подешевела по отношению к японской валюте и единая европейская. Сегодня евро стоит 124,03 иены, тогда как еще вчера за валюту 16 стран блока давали 125,52 иены. Курс евро понизился также и к доллару - с 1,2744 долл. до 1,2713 долл. сегодня. Доллар в свою очередь укрепился также к британскому фунту – с 1,4317 долл. за фунт до 1,4278 долл. за фунт.

Возвращаясь к японской национальной валюте, можно также отметить, что иена сегодня укрепилась и к австралийскому (+1,3% до 62,95 иены за доллар), и к новозеландскому (+1,5% до 49,32 иены за доллар) доллару, а также к британскому фунту (+1,2% до 139,32 иены за фунт).