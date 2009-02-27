Цена на золото в мире упала

Цена на золото в четверг упала четвертый день подряд. Рост котировок акций на фондовом рынке и фьючерсов на поставку нефти привел к снижению инвестиционного спроса на “желтый” металл, сообщает k2kapital..

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, апрельские фьючерсы на поставку золота подешевели на 2,4% до 942,60 долл. за тройскую унцию. В ходе торгов цена на золото падала до 932,20 долл. за унцию.

Мартовский контракт на поставку серебра закрылся снижением на 6,7% на отметке 12,95 долл. за тройскую унцию. Апрельский контракт на поставку платины вырос на 0,7% до 1052,10 долл. за унцию. Мартовский контракт на поставку палладия закрылся снижением на 1,6% на отметке 197,15 долл. за тройскую унцию. Мартовские фьючерсы на поставку меди закрылись ростом на 2,7% на отметке 1,565 долл. за фунт.