Президент США представил бюджет в 3,6 трлн. долл.

Президент США Барак Обама представил бюджет на 2010 год в размере 3,6 трлн. долларов, призванный вывести Америку из экономического кризиса, сообщает Би-би-си.

При этом ожидается, что бюджетный дефицит в текущем году станет самым большим со времен Второй мировой войны и достигнет 1,75 трлн.

На нужды здравоохранения из этой суммы будет выделено 634 млрд. долларов, и еще 250 млрд. будет зарезервировано на случай, если понадобится вновь спасать американские банки.

Названные суммы являются приблизительными. Окончательные детали бюджета будут объявлены в апреле.

В своем обращении президент пообещал вновь поднять налоги для очень состоятельных людей и предпринимателей, которые перевели производство за рубеж, и снизить налоги для 95% населения.

"Перед нами стоит нелегкий выбор, каждому из нас придется пойти на компромисс и отказаться от вещей, которые мы просто не можем себе позволить в сложившейся ситуации", - подчеркнул Барак Обама.

Барак Обама пообещал, что новый бюджет будет честно отражать экономическую ситуацию в стране, включая "полную стоимость военных операция в Ираке и Афганистане".

Участие в этих двух войнах за полтора года, по его подсчетам, отнимет 200 млрд. долларов.

Президент пообещал также субсидировать людей, недавно оставшихся без работы, с тем, чтобы они могли продолжать выплаты по медицинским страховкам.

Одним из его ключевых предвыборных обещаний было улучшение системы здравоохранения.