Проект бюджета ЕС на 2018 год предусматривает расходы на уровне 145,4 миллиардов евро

Европейская комиссия во вторник, 30 мая, обнародовала проект бюджета Евросоюза на 2018 год, пишет Deutsche Welle.

В коммюнике ведомства сообщается, что в следующем году планируется потратить 145,4 миллиарда евро, что на восемь процентов больше показателя 2017 года. 94 процента средств пойдет на новые программы, намеченные на период 2014-2020 годов, остальные - на завершение предыдущих проектов Евросоюза.

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Еврокомиссия обещает, что будет развивать достижения предыдущих лет, в частности по преодолению кризиса беженцев, как в ЕС, так и за его пределами. В проекте бюджета-2018 на вопросы миграции и безопасности заложено 4,1 миллиарда евро. Брюссель также планирует предотвращать появление беженцев денежной помощью на развитие, в частности, Ливана, Иордании и Сирии. Еврокомиссия подчеркнула, что особое внимание уделит безопасности предупреждение преступлений и усиления сотрудничества правоохранителей стран-членов. 90 миллионов евро выделяется на инновации в обороне.

"Мы хотим удостовериться, что все больше молодых европейцев смогут найти работу, что все больше ключевых инвестиций будет делаться на местах", - заявил еврокомиссара по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер. Программа трудоустройства молодежи получит дополнительно 1,2 миллиарда евро в 2017-2020 годах, 233 миллиона евро из которых - 2018 года. На популярную образовательную программу Erasmus+ планируют выделить 2,3 миллиарда евро, почти на 10 процентов больше чем в текущем году.

В Еврокомиссии также отметили, что процессы Brexit не повредят бюджету, поскольку в 2018 году Великобритания останется членом ЕС. Впрочем, Лондон будет иметь право вето на главный смета Евросоюза.