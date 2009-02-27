Рубль стабилен

Курс рубля к бивалютной корзине (0,55 доллара и 0,45 евро) на открытии торгов в пятницу практически не изменился по сравнению с предыдущим закрытием, свидетельствуют данные ММВБ, сообщает РИА Новости..

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по рыночным котировкам, составила на 10.03 мск 40,06 рубля против 40,08 рубля на закрытии в четверг.

Курс доллара на ММВБ вырос на открытии в пятницу на 11 копеек - до 35,72 рубля, курс евро - снизился на 14 копеек до 45,41 рубля, свидетельствуют данные биржи.

На закрытии в четверг курс доллара составил 35,61 рубля, курс евро - 45,55 рубля.