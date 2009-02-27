Немцы экономят…

Жители Германии стали больше экономить. Таких больших сумм немцам не удавалось скопить с момента объединения Германии, сообщает Немецкая волна.

Примерно 190 евро в месяц откладывали немцы в последнем квартале 2008 года. Это на шесть евро больше, чем еще летом и абсолютный максимум с 1994 года.

Кризис способствует накоплению

Часть дохода, которую немцы предпочитают отложить на черный день, увеличилась до 11,8 процента и достигла уровня времен объединения Германии. "Это экономия из соображений осторожности", - считает главный экономист берлинского отделения института экономических исследований DIW Кристиан Дрегер (Christian Dreger).

Рост доли дохода, накапливаемой в качестве сбережений Дрегер связывает с демографической ситуацией. Люди старшего поколения, как правило, зарабатывают больше, следовательно, и экономят большие суммы. К тому же частное пенсионное обеспечение играет все большую роль, государство поддерживает эти инициативы.

Самой низкой доля дохода, идущая на вклады или сбережения была в третьем квартале 2000 года, тогда она упала до 8,9 процентов, сообщает n-tv.de

Деньги в банке

Кризис не повлиял на степень доверия жителей Германии к банкам. В четвертом квартале 2008 года немцы перевели 47,07 миллиарда евро на сберегательные счета, книжки, в ценные бумаги и пенсионные накопительные фонды. За весь год накопилась сумма в 180 миллиардов евро. По словам специалистов, наиболее популярным видом сбережений оказались краткосрочные вклады в банках.

Стоит учесть и рост доходов населения. По данным статистического ведомства, средняя "чистая" зарплата в Германии за три месяца четвертого квартала 2008 года составила 4745 евро. Это на 0,6 процента больше, чем в предыдущем квартале и на 1,3 процента больше, чем год назад.

К положительным моментам можно отнести и снижение инфляции. По данным объединения сберкасс, освободившиеся средства немцы предпочли перевести на сберегательные счета.