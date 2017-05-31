Дефицит внешней торговли сократился на 11%

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в январе-апреле 2017 года сведен с дефицитом на уровне 1,595 млрд долл., что на 11% ниже дефицита за январь-апрель 2016 года на уровне 1,793 млрд долл.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, дефицит внешней торговли товарами за январь-апрель по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизился на 2,3% - до 2,163 млрд долл., профицит внешней торговли услугами вырос на 34,9% – до 568 млн долл.

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По данным НБУ, в апреле дефицит внешней торговли составил 360 млн долл., в том числе дефицит торговли товарами – 478 млн долл., профицит торговли услугами – 118 млн долл.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО.

Как сообщал УНИАН, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2016 года, по данным Государственной службы статистики, сведен с профицитом на уровне 337,3 млн долл., что в 11 раз ниже профицита за 2015 год на уровне 3,828 млрд долл.

В то же время, по обнародованным данным Национального банка Украины, баланс внешней торговли товарами и услугами по итогам 2016 года сведен с дефицитом на уровне 5,581 млрд долл.