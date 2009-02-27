ДАЙДЖЕСТ СМИ за 27 февраля

Украинские СМИ

Газета «Дело» в публикации «Лицом к МВФ» пишет о том, что страны «Большой семерки» вынудили украинские власти идти на уступки Международному валютному фонду. Вчера состоялась встреча Президента Виктора Ющенко с послами стран «Большой семерки» (G7), представителями МВФ и Всемирного банка. Иностранные дипломаты и финансисты в буквальном смысле поставили ультиматум главе нашего государства: или он мирится с премьером Тимошенко и вместе с Кабмином начинает выполнять требования МВФ, или же ведущим государствам придется менять модель сотрудничества с Украиной. Фактически это означает, что страна останется без кредита МВФ (16,5 миллиарда долларов) в условиях глубокого кризиса. Более того, западные государства обеспокоены тем, что Украина может попасть в финансовую зависимость от России. Ведь Москва, в отличие от МВФ, может оказать кредитную поддержку без лишних условий...

http://delo.ua/news/101907/

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Также издание «Дело» в статье «Тимошенко отбила титан» пишет о том, что правительство приняло решение о создании холдинговой компании «Титан Украины». В ее уставный фонд уже внесены 100% акций «Сумыхимпрома» и госкомпании «Титан», управляющей 50%+1 акция «Крымского Титана». Кроме того, правительство намерено передать холдингу акции Запорожского титано-магниевого комбината после его реорганизации. В ФГУ издательству сообщили, что с ведомством было согласованы создание холдинга, а также передача его в управление Минпромполитики. Тем не менее, создание гособъединения грозит обернуться скандалом. На названных предприятиях-участниках «Титана Украины» ничего не знают об их включении в холдинг…

http://delo.ua/news/101904/

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Неправильный вывод» пишет о том, что Государственная налоговая администрация выявила причины дефицита валюты в Украине. С помощью схем перевода денег за рубеж и для спекуляций на рынке в 2008 году было куплено 17,5 млрд долл. Более половины средств – 9,8 млрд долл. – выкупили банки для формирования открытой валютной позиции. Банкиры объясняют это необходимостью создания резервов под валютные кредиты и минимизацией рисков. Эксперты считают, что в этом году теневые схемы станут еще более популярными.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1126771

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Издание «Коммерсантъ «Украина» подает материал «Разделение рынка», в котором говорится о том, что крупнейшие инвесткомпании создали Ассоциацию торговцев фондового рынка. Она должна объединить более 50% его участников и стать главным претендентом на получение статуса саморегулируемой организации (СРО). Пока наибольшие шансы получить статус единой СРО были у биржи ПФТС, но вчера две другие биржи и одна из ассоциаций торговцев объявили об объединении в СРО, которая будет включать почти 60% рынка. Издание заключает - торговцы ценными бумагами начали борьбу за полномочия.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1126749

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«Газета по-киевски» в статье «Лампочка для фальшивого студента» пишет о том, что в подземке придумали новый способ отлавливать «зайцев». На турникетах в вестибюлях метрополитена появилось устройство, на котором размещены три лампочки красного, желтого и зеленого цвета. Его назначение – выявлять пассажиров, у которых могут быть поддельные проездные. Издание выясняло как система работает?

http://mycityua.com/articles/city/2009/02/27/090121.html

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Газета «День» в публикации «Зачем Украине энергетическая стратегия» пишет о том, что «Нафтогаз Украины» снова на острие внимания общественности. Не позже 7 марта он обязан произвести расчеты с российским «Газпромом». Но, из-за долгов потребителей, компания может не уложиться в этот срок, определяемый подписанными 19 января контрактами. И тут же последует наказание: от Украины начнут требовать стопроцентной месячной предоплаты и введут штрафы за каждый день просрочки платежа. Комментирует ситуацию независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут.

http://www.day.kiev.ua/265244/

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Резервы потрачены — что дальше?» пишет о том, что Резервного фонда России хватит на два года, и пойдет он в основном на покрытие дефицита бюджета. Олег Вьюгин, председатель совета директоров МДМ-Банка, предсказывает, как и в каких пропорциях будут потрачены резервы, и что придется делать государству, когда они закончатся.

http://www.vedomosti.ru/

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Также издание «Ведомости» опубликовало статью «Пятилетка низких цен», в которой говорится о том, что в России цены на жилье вернутся на докризисный уровень только через 5-10 лет. Таково мнение министра финансов РФ Алексея Кудрина. Эксперты скорее согласны с первой цифрой.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/02/27/183815

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Газета «Известия» в публикации «Киев остался с РЛС. Но без денег» пишет о том, что в четверг Москва окончательно отказалась от дальнейшего использования радиолокационных станций дальнего обнаружения пусков ракет, расположенных на Украине (в Мукачеве и под Севастополем). Отказ от двух РЛС связан с истечением технического ресурса объектов (формально срок вышел еще в 2005 году). Минобороны России заверяет: "потеря" никак не скажется на боеготовности, а позволит сэкономить до 1,3 млн. долл., выплачиваемых за аренду объектов.

http://www.izvestia.ru/armia2/article3125806/

(УНИАН)