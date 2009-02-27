Германия борется с сокращением экспорта

В течение долгого времени Германия носила неформальный титул "чемпиона мира по экспорту". Однако в условиях всемирного экономического кризиса страна переживает негативные последствия зависимости от внешней торговли, сообщает Немецкая волна.

Германия в большей степени ощущает на себе последствия экономического кризиса, чем некоторые другие страны Евросоюза. По данным Федерального статистического ведомства Германии, за последние три месяца минувшего года объемы немецкого экспорта сократились на 7,8 процента, в то время как объемы импорта уменьшились лишь на 3,6 процента.

Объемы экспорта падают

Сильнее всего пострадал от сокращения экспорта немецкий автопром. По словам президента Объединения предприятий автомобильной промышленности Германии Матиаса Виссмана (Matthias Wissmann), лишь в январе 2009 года сокращение поставок за рубеж в этой отрасли экономики составило 39 процентов.

Уменьшение объемов внешней торговли ФРГ отразится на валовом внутреннем продукте. Эксперты группы EEAG, объединяющей ученых-экономистов Европы, предполагают, что в нынешнем году ВВП Германии сократится на 2,4 процента, тогда как в среднем в странах еврозоны его падение не должно превысить 2 процентов.

Луч надежды из Китая

Небольшая надежда на увеличение объемов экспорта забрезжила в среду, 25 февраля. Немецкие представители различных отраслей экономики подписали в Берлине с китайскими коллегами контракты на поставки продукции машиностроения, автоиндустрии и электротехники на сумму около 8 миллиардов евро. Министр экономики ФРГ Карл-Теодор цу Гуттенберг (Karl-Theodor zu Guttenberg) назвал заключение договора событием чрезвычайной важности для немецкой экономики.

Как сообщает Spiegel со ссылкой на источник из Пекина, китайская делегация во главе с министром торговли Чен Демингом планирует заключить контракты на поставку товаров из Европы на сумму более 11 миллиардов евро. "Львиная доля" договоров китайской делегации была заключена с Германией, заявил цу Гуттенберг.

Число безработных растет

Тем не менее, общая экономическая ситуация в Германии остается напряженной. По сведениям, опубликованным 26 февраля Федеральным агентством по труду, с начала 2009 года количество официально зарегистрированных безработных в стране увеличилось на 387 тысяч и составило 3 миллиона 489 тысяч человек. По прогнозам Федерального агентства, в ближайшие месяцы это число продолжит расти.