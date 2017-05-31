Бизнес дал оценку реформе таможни: концептуальные разногласия по принципиальным вопросам

30 мая в Киеве состоялось расширенное заседание Координационного совета Всеукраинского таможенного форума, сообщает корреспондент #Букв.

Среди присутствующих – представители Парламента, общественных советов, бизнес-сообществ и эксперты таможенной отрасли. Главная тема – обсуждение наработок в части создания эффективной модели украинской таможни. Озвученные идеи будут вынесены на утверждение ІІІ Всеукраинского таможенного форума.

В ходе заседания совета были презентованы на обсуждение наработки рабочей группы таможенного форума относительно видения основных направлений развития таможенного дела, а также материалы проекта дополнений к законопроекту о Национальной таможенной службе.

На заседании участники также заявили свою обеспокоенность предложенным Министерством финансов проектом реформы таможни в рамках реформы органов ГФС. По мнению участников заседания, реформа от Минфина путем ликвидации таможен полностью нивелирует такие ее значимые функции, как обеспечение государственной безопасности и противодействие контрабанде. Кроме того, по опасениям бизнеса, предложенные Министерством изменения приведут и к ухудшению сервисной функции таможни.

"Мы должны создать сильную таможню, которая бы обеспечила баланс интересов бизнеса и государства", - убеждена народный депутат, член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики (руководитель подкомитета по вопросам таможенного дела и усовершенствования Таможенного кодекса Украины) Татьяна Острикова.

В том варианте концепции, которая была подготовлена Минфином, по мнению Остриковой, есть один системный недостаток, который перечеркивает и делает невозможным реализацию всех других вещей относительно гармонизации, упрощений и ослаблений.

"Это неопределенные или неверно определенные роль и место таможни в системе органов государственной власти. И второе — не определен приоритет функций, которые должен выполнять таможенный орган. Поэтому все пошло в разнобой", — считает депутат.

"Исправить этот недостаток можно следующим способом. В тексте реформы есть фраза: "создать таможню в форме отдельного юридического лица...". И дальше написано — "в форме межрегиональной таможни и т.д.". После "юридического лица" я бы просто поставила точку. И это бы значило, что таможенный блок не был бы размытым и отодвинутым на второй план налоговым блоком", — отметила Татьяна Острикова.

"Мы с коллегами ожидали, что эта реформа действительно будет системным видением будущего украинской таможни, предметной и институциональной. Но, к сожалению, так не случилось. То, что мы увидели, недавно посетив презентацию так называемой реформы в Министерстве финансов, на наш взгляд, является набором абсолютно разных по своей сути намерений, принципов и видений. И все это выложили под красивым названием "Концепция реформы", — отметил председатель Государственной таможенной службы в 2009-2010 годах и заместитель руководителя ГФС по таможенному направлению в 2014-2015 годах Анатолий Макаренко.

Макаренко также считает, что на пути такого реформирования Украина может потерять очень много ресурса, времени и, в конце концов, то, что называется украинской таможней.

"Такая концепция реформы не предусматривает того, что таможня будет способна реализовать те правовые полномочия, которыми наделена таможня", - разъясняет он.

Участники заседания также озвучили необходимость разработки альтернативного варианта развития украинской таможни.

"Мы активно поддерживаем законопроект о Национальной таможенной службе. В рамках подготовки к III Всеукраинскому таможенному форуму мы подготовим проект дополнений к законопроекту. Задача этих дополнений - соблюсти баланс интересов между государством и бизнесом", — заявила глава Комитета по вопросам таможенного дела Общественного совета при ГФС, член Общественного совета при Комитете по вопросам налоговой и таможенной политики ВР, председатель Общественной организации "Всеукраинский таможенный форум" (ВТФ) Галина Вдовина.

По итогам заседания было принято решение в течение следующих 3 дней направить информационные обращения к Кабинету министров, президенту Украины и профильному комитету ВР. Кроме того, участники решили продолжить подготовку проекта концепции документа к законопроекту о Национальной таможенной службе и презентовать его на ІІІ Всеукраинском таможенном форуме, а также обратиться к главе профильного парламентского комитета с просьбой рассмотреть их предложения к законопроекту на очередном заседании комитета.

Как енапоминают #Буквы, 29 марта 2017 года правительство поддержало концепцию реформирования Государственной фискальной службы.

В Верховной Раде, в свою очередь, заявили, что инициированная Кабинетом Министров Украины реформа ГФС, согласно которой на первом этапе из существующих 27 таможен останется одна централизованная, может иметь для страны ряд негативных последствий. В частности, реорганизация таможни может негативно повлиять и на борьбу с коррупцией.

В Министерстве финансов Украины заверили, что бизнес не ощутит дискомфорта от грядущей реорганизации таможни, которую планируется провести в рамках реформы ГФС.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Международный валютный фонд поддерживает предложение об отмене в Украине налоговой полиции и создании Службы финансовых расследований.