Фискальная служба объяснила ужесточение правил ввоза товаров известных брендов

Государственная фискальная служба Украины объяснила ужесточение ввоза в страну товаров известных брендов, приобретенных в иностранных интернет-магазинах, борьбой с контрафактом по требованию правообладателей или их представителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на директора Департамента организации таможенного контроля ГФС Алексея Василенко.

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"Такие ограничения применяются только в случае, если продукция контрафактная или если ее происхождение не удалось установить", - цитируются в сообщении слова Василенко.

Василенко также подчеркнул, что, согласно Таможенному кодексу Украины, все поступления проходят обязательную проверку, а правообладателю предоставляется возможность определить, является ли данный товар оригинальным.

"В случае установления контрафактности товар не попадает на таможенную территорию Украины. А при отсутствии нарушений прав интеллектуальной собственности правообладатель информирует таможню о возможности возобновления таможенного оформления такого товара", - сказал Василенко.

Он отметил, что такая процедура применяется в Украине уже много лет.

"С одной стороны, оно защищает права потребителей на получение качественного оригинального товара, с другой стороны, защищаются авторские права производителя", - сказал представитель ГФС.

Василенко опроверг информацию о том, что таможням дано указание запрещать физическим лицам ввоз в Украину товаров, права на торговые марки которых заявлены в таможенном реестре.

"Указанное не соответствует действительности, поскольку таможням такие указания ни устно, ни письменно от ГФС не поступали", - отметил Василенко.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 30 мая, сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot распространил информацию о блокировании украинскими таможенными органами ввоза в страну товаров более чем 1000 торговых марок, включенных в таможенный реестр. Среди них Adidas, Amway, Apple, Canon, Chanel, Chesterfield, Chevrolet, Chivas, Christian Dior, Coca-Cola, Contex, Dormeo, Electrolux, Lego, levi's, LG, Lipton, Honda, HP, Meizu, Mercedes Benz, New Balance , Nivea, Nokia, Opel, PlayStation, Redmond, Samsung, Sandora, Shell, Subaru, Xerox, Xiaomi и другие известные бренды.