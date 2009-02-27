Украина может получить стабилизационный кредит от ЕС

Украина может получить стабилизационный пакет для преодоления экономического кризиса. Как сообщает интернет-издание "Газета.ru", об этом заявил председатель комитета по международным делам Европарламента Яцек САРИУШ-ВОЛЬСКИЙ.

«Вопросы, связанные с макроэкономической стабильностью наших соседей, касаются всех стран. Поэтому мы продемонстрируем понимание и, если будет возможно, солидарность. Ситуация в Украине самая острая, мы осознаем это», – сказал он.

«Все экономики стран – наших соседей очень связаны между собой. Мы должны работать вместе, потому что если страдает какая-то одна страна, страдаем и мы», – отметил Я.САРИУШ-ВОЛЬСКИЙ.