НБУ не виноват - Лёвочкин

Народный депутат Украины от Партии регионов Сергей ЛЁВОЧКИН призывает правительство не пытаться перекладывать ответственность за валютный кризис в Украине на Национальный банк Украины.

В комментарии, переданном УНИАН его пресс-службой, отмечается, что сегодня обострение валютного кризиса в государстве набирает новые обороты.

"Украина, которая слабо интегрирована в мировой финансовый рынок, переживает едва ли не самый большой в мире кризис на валютном рынке. Это только в некоторой степени связано с мировым финансовым кризисом", - отмечает депутат.

С.ЛЁВОЧКИН напоминает, что, по данным экспертов, украинская гривня возглавила рейтинг наиболее обесцененных валют Европы за последние полгода. За период с сентября 2008 года до конца февраля 2009 года украинская гривня обесценились на 50%. По его словам, это беспрецедентно высокий показатель для всей Европы.

"Повторяется ситуация, которая уже была в ноябре прошлого года. Снова неизвестные силы толкают курс вверх, а глава правительства Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что это саботаж, осуществленный врагами для введения в Украине чрезвычайного положения и срыва президентских выборов", - подчеркивает он.

В то же время С.ЛЁВОЧКИН убежден, что настоящая причина этого "феномена" заключается в том, что в Украине валютный кризис усиливается кризисом исполнительной власти, обусловленным непрофессиональным «управлением правительством финансовой системой и, как это ни дико для цивилизованных людей звучит, - постоянной войной Кабмина с Национальным банком".

"Мы являемся свидетелями откровенно популистских попыток правительства переложить вину за провал курсовой политики исключительно на НБУ", - подчеркивает депутат.

По словам С.ЛЁВОЧКИНА, в то же время всем понятно, что макроэкономические основы стабильности валютного курса лежат абсолютно в сфере компетенции правительства Украины.

"Именно оно регулярно наносит сокрушительные удары по стабильности гривни. Впервые валютный кризис начался еще в 2005 году, когда тогдашнее правительство во главе с Ю.ТИМОШЕНКО вместе с НБУ, который подвергся соответствующему давлению, осуществили безосновательное искусственное укрепление гривни, болезненно ударившее по украинским экспортерам, уже тогда спровоцировало перспективы девальвации гривни.

"Ослаблению валюты способствует также резкое падение экономики, вызванное непрофессиональной экономической политикой правительства", - отмечает он. При этом депутат напоминает, что за прошлый год прирост ВВП составлял всего 2,1%, что в 3,6 раза ниже, чем в 2007 году. С начала этого года промышленность упала на 34%. А показатели ВВП за январь этого года Кабмин вообще боится показывать.

С.ЛЁВОЧКИН отмечает, что в начале 2008 года правительство внесло в Верховную Раду популистские изменения и дополнения в бюджет. "Именно популистский, слишком дефицитный бюджет от Ю.ТИМОШЕНКО "подлил масла в огонь" инфляции девальвации гривни", - говорит он, добавляя, что на 2009 год правительство внесло вообще нереальный, инфляционный, большедефицитный девальвационный бюджет, что, по подсчетам экспертов, обвалит гривню в этом году еще как минимум на 25-40%.

"У Кабмина отсутствует какая-либо согласованная макроэкономическая политика и антикризисная правительственная программа. Последним ударом, нанесенным Ю.ТИМОШЕНКО по валютному рынку, стал срыв переговоров с МВФ, что вызвало повышенный спрос участников валютного рынка на доллары, которые справедливо подозревают правительство в намерениях продолжить эмиссионное финансирование дефицита государственного бюджета", - убежден С.ЛЁВОЧКИН.

По его мнению, этот и другие непрофессиональные шаги Кабинета министров стали причиной того, что украинские граждане потеряли не только часть своих средств, но и доверие к национально валюте, веру в способность государства ее контролировать.

При этом С.ЛЁВОЧКИН отмечает, что по тем же причинам продолжают терять доверие к Украине и за границей. В частности, международные рейтинговые агентства снижают рейтинги Украины.