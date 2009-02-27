МВФ призвал Украину к открытой торговой политике

Украина должна проводить открытую торговую политику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Макс АЛЬЕР, выступая на ІІІ международном форуме «Европа – Украина».

«Следующий пункт – это открытая торговля. Для Украины, которая экспортирует сталь, очень важно оставлять свои рынки открытыми. Не нужно создавать барьеры в торговле и заниматься протекционизмом», – сказал М.АЛЬЕР.

По его мнению, сегодня Украина должна уделять особое внимание реализации проектов по энергоэффективности, а также инфраструктурных проектов.

«Нужно воспользоваться потенциалом Украины, который является значительным, а это возможно при условии макроэкономической стабильности», – сказал глава представительства МВФ.

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