МВФ намерен удвоить капитал – до 500 млрд долл.

Совет директоров Международного валютного фонда /МВФ/ в целом согласен с тем, что в обозримой перспективе желательно удвоить свободные ресурсы Фонда, доведя их примерно до 500 млрд долл. Это подтверждено в сообщении для печати, распространенном накануне Фондом по итогам предварительной дискуссии по данному вопросу, состоявшейся 5 февраля. Как отмечает ИТАР-ТАСС, идею удвоения ресурсов МВФ выдвинул ранее его директор-распорядитель Доминик СТРОСС-КАН.

Руководители профильных департаментов МВФ Реза МОГАДАМ и Эндрю ТУИДИ, знакомившие журналистов с итогами дискуссии, подчеркивали, что "в нормальных условиях" нынешних резервов Фонда было бы более чем достаточно. Однако, сегодняшние условия в мировой экономике, переживающей острый кризис, далеки от нормальных. Именно поэтому и возник вопрос о пополнении ресурсов.

У самого МВФ они сейчас составляют около 150 млрд долл. Как указал Р.МОГАДАМ, это примерно втрое больше того, что Фонд уже выделил или зарезервировал для разных стран. Кроме того, Япония согласилась предоставить МВФ заем еще на 100 млрд долл. Ведутся переговоры о займах Фонду и с рядом других государств. Представители Фонда не комментировали антикризисные программы конкретных стран, включая Украину. Кстати, по поводу украинской программы МВФ собирается провести в пятницу отдельный брифинг.

На вопрос ИТАР-ТАСС о том, как оценивает сейчас МВФ потенциальный "спрос" в мире на свои ресурсы, Р.МОГАДАМ ответил, что по разным сценариям потребности могут составить от 60 млрд до 200 млрд СПЗ. Специальные права заимствования - это собственная расчетная единица Фонда, оцениваемая сейчас примерно в 1,48 долл. Соответственно названный диапазон потребностей эквивалентен приблизительно 90 млрд - 300 млрд долл.

Особый интерес журналистов на брифинге вызывала возможность привлечения МВФ дополнительных ресурсов с помощью размещения собственных бондов. Это был бы беспрецедентный шаг. Но официальные лица подчеркивали, что пока это не более, чем один из рассматриваемых вариантов.

На основании состоявшейся дискуссии Р.МОГАДАМ высказал предположение, что страны "большой двадцатки", лидеры которых должны собраться в начале апреля на антикризисный саммит в Лондоне, "должны в целом поддержать" планы превентивного увеличения свободных ресурсов Фонда.

Ранее в рамках реформирования структуры доходов МВФ было принято решение о частичной продаже его золотого запаса. Э.ТУИДИ подтвердил, что эти планы остаются без изменений. Сейчас, по его словам, продолжается процесс принятия необходимых решений в национальных парламентах стран-членов организации.

Отметим, МВФ 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов. В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

На сегодня решается проблемный вопрос предоставления второго транша МВФ Украине.

Как сообщал УНИАН, эксперты отмечают, что на фоне усугубления мирового финансового кризиса МВФ, ВБ, Межамериканскому банку развития (МБР), Азиатскому банку развития и Африканскому банку развития может просто не хватить капитала, поскольку потребность в кредитах в последнее время резко выросла. Так, МВФ был вынужден предоставить кредит Исландии, Венгрии, Латвии, Украине, Сербии, Беларуси и Пакистану. Общая сумма выданных кредитов уже перевалила за 48 млрд долл.

В качестве конкретного шага уже было предложено провести реформу МВФ, в частности наделить его дополнительными средствами, дав возможность "сыграть ключевую роль в деле гибкого и эффективного противостояния текущему кризису". Также некоторые эксперты отмечают, что МВФ мог бы попросить помощи у развивающихся стран, а именно у Китая и ближневосточных государств. Однако крупные развивающиеся страны пока не реагируют на призывы МВФ поделиться деньгами, а председатель КНР Ху ЦЗИНЬТАО вообще считает, что стабильный и сравнительно быстрый рост в Китае сам по себе является важным вкладом в глобальную финансовую стабильность и мировой экономический рост.