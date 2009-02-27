МВФ закроет глаза на дефицит бюджета Украины

Международный валютный фонд может пойти на уступки в вопросе размера дефицита государственного бюджета Украины при неинфляционном его финансировании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР, выступая на выступая на ІІІ международном форуме «Европа – Украина».

«Дефицит можно профинансировать за счет инфляционной модели. Когда мы обсуждали программу с Украиной в октябре-ноябре 2008 года, мы предусматривали, что дефицит может быть совсем небольшим. Если правительство сможет найти здоровые (не инфляционные – УНИАН) источники финансирования дефицита, мы можем согласиться на больший дефицит», - сказал М.АЛЬЕР.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение относительно предоставления или непредоставления Украине второго транша.

9 февраля председатель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует в ближайшие недели вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

13 февраля МВФ, учитывая значительный дефицит Государственного бюджета, призвал Украину к жесткому кризисному менеджменту.

Как сообщил представитель МВФ Девид ГОУЛИ, «дискуссия с украинским руководством относительно необходимости ограничения дефицита бюджета продолжается».

Эксперты Международного валютного фонда вскоре опять посетят Киев, сообщил Д.ГОУЛИ.