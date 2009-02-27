Ющенко предлагает «понедельничать»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает по понедельникам проводить совещания по координации действий всех органов государственной власти и политических сил в кризисных условиях развития экономики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал на сегодняшнем совещании в Секретариате Президента, в котором принимают участие премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ и представитель фракции Партии регионов Николай АЗАРОВ.

В.ЮЩЕНКО отметил, что решения во время этих совещаний будут приниматься консенсусом. «Если какая-то сторона будет иметь отдельную позицию по тому или другому вопросу, я даю гарантию, что решение не будет принято», - заверил Президент.

Сегодня глава государства в своем вступительном охарактеризовал состояние украинской экономики и призвал к совместным действиям, которые бы позволили исправить ситуацию наименее болезненно.

В первую очередь он предложил выработать совместные действия для возобновления диалога с МВФ.

Президент особо отметил, что нельзя политизировать эти проблемы. «Прекратить любое выяснение отношений, отказаться от возмущения общественных настроений через прессу, шоу. Очень часто такого рода действиями мы уничтожаем собственное самоуважение, уважение к национальным интересам. Отмежеваться от популистского фарса - этим жить невозможно», - предложил Президент. При выработке совместного пакета действий он предложил вынести за скобки наиболее чувствительные вопросы внешней и внутренней политики.