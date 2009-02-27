Европейские банки получат 24,5 млрд. евро помощи

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирный банк (ВБ) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставят 24,5 миллиарда евро странам Центральной и Восточной Европы на поддержку банковского сектора, пострадавшего от глобального экономического кризиса, сообщает РИА Новости Со ссылкой на ЕБРР.

ЕБРР выделит до 6 миллиардов евро в период 2009-2010 годов в капитал и долгового финансирования банкам, и непосредственно заемщикам-компаниям малого и среднего бизнеса, а также на операции торгового финансирования.

ЕИБ направит около 11 миллиардов евро на кредитование компаний малого и среднего бизнеса в Центральной, Восточной и Южной Европе, из которых 5,7 миллиарда евро уже доступны. Выделение последующего транша в 2,8 миллиарда евро должно дополнительно согласовано до конца апреля.

Объем средств, выделяемых ВБ, составит примерно 7,5 миллиарда евро.