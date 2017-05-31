Кабмин ухудшил прогноз по инфляции и росту экономики в 2017 году

Кабинет министров Украины ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году до 1,8% с ранее прогнозируемых 3%, а прогноз инфляции – до 12,9% с 8,1%.

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Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

"В проекте постановления закладывается рост ВВП в 2017 году на уровне 1,8%, индекс потребительских цен – 12,9%, номинальная заработная плата без корректировки на индекс потребительских цен – рост на 29,4%", – сказал министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя постановление.

По словам Кубива, корректировка связана с большим количеством внешних и внутренних факторов.

"С момента последнего прогноза макропоказателей на 2017 год прошел почти год. За это время сформировался ряд весомых факторов, обусловливающих корректировки, а именно: введение экономических санкций Украиной, повышение уровня минимальной зарплаты, изменение прогноза динамики цен на ключевые товары украинского производства. Кроме того, объемы производства промышленной и сельскохозяйственной продукции и объемы роста номинального ВВП в 2016 году оказались большими, чем прогнозируемые на прошлый год. Эти факторы и обусловили корректировки прогнозных показателей", – отметил министр.

Кроме того, правительство утвердило прогноз макроэкономических показателей на 2018-2020 годы. В базовом сценарии, который будет использован для расчета показателей бюджета, рост ВВП в 2018 году прогнозируется на уровне 3%, в 2019 году – 3,6%, а в 2020 году – 4%.

При этом оптимистичный сценарий, разработанный правительством, предусматривает рост в 2018 и 2019 годах на уровне 4%, а в 2020 году – 5%. Консервативный же сценарий предусматривает рост в 2018 году на 1,2%, в 2019-м – на 1%, а в 2020 году – на 1,7%.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин закладывал рост экономики Украины в 2017 году на уровне 3% при инфляции 8,1% и среднегодовом курсе гривни 27,2 грн за доллар.

По прогнозам НБУ, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,9%, в 2018 году – на уровне 3,2%, в 2019 году – на уровне 4%.

Международный валютный фонд ожидает рост ВВП Украины в 2017 году на 2%, в 2018-м – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%.