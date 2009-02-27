В колебаниях курса гривни на этой неделе лишь политические причины

В колебаниях курса гривни на этой неделе были лишь политические причины. Такое мнение высказал народный депутат Украины Василий ГРИЦАК (фракция Партии регионов) сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«В понедельник курс гривни в обменниках был 8,80-9,20 грн. – это прием, и покупка - до 9,80 грн., сегодня он уже ниже – 8,20 грн. покупка. Если проанализировать колебания курса с понедельника по пятницу, то видим, что Национальный банк не контролирует ситуацию с банками по удержанию курса. Так не может быть. Нет никаких обоснований, чтобы курс так колебался в течение нескольких дней. В этом есть политическая составляющая - это все делается осознано», - отметил В.ГРИЦАК.

«Думаю, что после заявления премьер-министра (Юлии ТИМОШЕНКО – УНИАН) и КРАВЧУКА (Леонид КРАВЧУК - первый Президент Украины - УНИАН) некоторые чиновники из Нацбанка поняли, что так ситуация развиваться не может, поэтому на сегодня курс гривни снизился», - считает депутат.

Как сообщалось, в понедельник, 23 февраля, средний курс покупки/продажи наличного доллара в украинских банках составлял 8,70/9,18 грн. Сегодня, 27 февраля, - 8,04/8,65 грн. за 1 доллар.