Ющенко: диалог с МВФ должен быть возобновлен в считанные дни

«Время работает против нас. Наша главная сегодняшняя задача - выработать такой план, чтобы диалог с МВФ в считанные дни был возобновлен»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом должно быть возобновлено в ближайшую неделю.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал во время совещания с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ, председателем НБУ Владимиром СТЕЛЬМАХОМ и представителем от оппозиции Николаем АЗАРОВЫМ.

«Возобновление сотрудничества в ближайшие недели или дни является самым чувствительным тестом целесообразности сегодняшней нашей встречи. Время работает против нас. Наша главная сегодняшняя задача - выработать такой план, чтобы диалог с МВФ в считанные дни был возобновлен», - сказал Президент, подчеркнув, что это стало бы первым серьезным шагом по преодолению кризиса.

Именно эту тему он предложил обсудить на этом совещании.

Президент объяснил, что успешное сотрудничество Украины с МВФ является сигналом для других стран и инвесторов.

«Не так важны финансы, как важен сигнал для бизнеса - внутреннего и интернационального, что в Украине есть программа, которая дает ответы по выходу из кризисной ситуации. Украине нужны сильные сигналы ведущих финансовых институтов, что украинская власть знает ответ на кризис», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Справка УНИАН. На сегодня остается проблемным получение второго транша МВФ. Как отмечают в Фонде, МВФ может пойти на уступки в вопросе размера дефицита государственного бюджета Украины при неинфляционном его финансировании.

Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в размере 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и для помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или непредоставлении Украине второго транша.

9 февраля глава миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует в ближайшее время вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

13 февраля МВФ, учитывая значительный дефицит государственного бюджета, призвал Украину к жесткому кризисному менеджменту. Как сообщил представитель МВФ Дэвид ГОУЛИ, «дискуссия с украинским руководством по поводу необходимости ограничения дефицита бюджета продолжается».