Яценюк: ослабление кризиса Украина почувствует позже других стран
Примерно на год
Украина почувствует ослабление влияния кризиса позже других стран приблизительно на год, считает Арсений ЯЦЕНЮК.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер «Фронту змін» заявил 26 февраля во время встречи с членами клуба выпускников бизнес-школы Киево-Могилянской академии.
К такому выводу он пришел, проанализировав ситуацию в Украине и заключения международных экспертов, которые прогнозируют ослабление кризиса лишь в 2010 году.
«По этому я могу сказать, что Украина начнет выходить из кризиса в 2011 году», - заявил А.ЯЦЕНЮК. Он отметил две проблемы, которые тормозят экономические развитие страны и требуют разрешения. Прежде всего, это тотальная зависимость от экспорта и фактически отсутствие внутреннего рынка.
Вместе с этим, лидер «Фронту змін» подверг критике деятельность действующего правительства, отметив, недопустимость повышения налогов и сборов, а также популизм, который в частности выражается в завышении ожидаемых темпов экономического роста.
А.ЯЦЕНЮК также подчеркнул необходимость применения такой непопулярной меры, как сокращения расходной части Госбюджета, для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом в рамках предоставления кредита для поддержки финансового сектора. «Это не популярно. С секвестром бюджета президентские выборы не выиграешь», - отметил А.ЯЦЕНЮК.