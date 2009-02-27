На межбанке доллар снова растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1850/8,3250, к 12:00 цены выросли до 8,3350/8,4100 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2270/0,2325, а к 12:00 цены поднялись до 0,2305/0,2340. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 35,7500 (+0,1100).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2730/31, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,3460/10,5375, к 12:00 цены ушли вверх - 10,5510/10,6600.