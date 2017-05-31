В ГФС связывают "нагнетание" темы ввоза в Украину брендовых вещей с проверкой интернет-магазинов

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан связывает форсирование в средствах массовой информации данных о препятствовании ввозу брендовых вещей, купленных гражданами в зарубежных интернет-магазинах, с проверками в ряде интернет-магазинов и почтовых сортировочных станций, где происходит растамаживание почтовых отправлений.

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Об этом он заявил на заседании правительства в среду.

"На протяжении вчерашнего дня в средствах массовой информации было озвучено, что руководством ГФС предпринят ряд мер по препятствованию ввозу на территорию страны брендовых вещей и так далее. Мы на официальном сайте опубликовали свою позицию по этому вопросу. Но я не понимаю, почему такой резонанс получила эта информация. Это процедура, которая функционировала и продолжает функционировать, она предусмотрена как Таможенным кодексом, так и международными конвенциями. Узнав первоисточник этой информации, я это связываю с тем, что Государственной фискальной службой проводится ряд мер, связанных с сетями интернет-магазинов, а также с сортировочными станциями, где совершается растамаживание международных почтовых отправлений. Вот и все, что я бы озвучил по данному направлению", - сказал Продан.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 30 мая, сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot распространил информацию о блокировании украинскими таможенными органами ввоза в страну товаров более чем 1000 торговых марок, включенных в таможенный реестр. Среди них Adidas, Amway, Apple, Canon, Chanel, Chesterfield, Chevrolet, Chivas, Christian Dior, Coca-Cola, Contex, Dormeo, Electrolux, Lego, Levi's, LG, Lipton, Honda, HP, Meizu, Mercedes Benz, New Balance, Nivea, Nokia, Opel, PlayStation, Redmond, Samsung, Sandora, Shell, Subaru, Xerox, Xiaomi и другие известные бренды.

Государственная фискальная служба Украины объяснила ужесточение ввоза в страну товаров известных брендов, приобретенных в иностранных интернет-магазинах, борьбой с контрафактом по требованию правообладателей или их представителей. Соответствующие меры по защите прав интеллектуальной собственности, согласно Таможенному кодексу, являются обязанностью ГФС.