Контрольный пакет банка «Надра» надо отдать государству

Контрольный пакет акций банка «Надра» необходимо срочно передать государству. Таким образом можно было бы спасти этот банк. Такое мнение высказал народный депутат Украины Василий ГРИЦАК (фракция Партии регионов) сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, «если контрольный пакет акций передать государству, то будет проведен аудит, который выявит, как использовались средства первого транша по рефинансированию банка».

«Как банк будет отдавать этот кредит? Какую деятельность в условиях кризиса он должен вести, чтобы возвратить этот кредит и проценты по нему?… Такой кредит никто не будет отдавать», - считает депутат.

Как сообщал УНИАН, для поддержания ликвидности Национальный банк Украины в 2008 году предоставил банку «Надра» около 7 млрд. грн.

В то же время, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что НБУ принял решение о рефинансировании только одного банка – "Надра", выделив ему 3 млрд. грн. Она обвинила банк в спекуляциях, которые привели к падению курса гривни.

22 января Окружной административный суд Киева по иску правительства запретил Нацбанку перечислять рефинансирование в сумме 3 млрд. грн. банку «Надра».

С 10 февраля т.г. Национальный банк ввел временную администрацию в банке «Надра» сроком на один год. Временным администратором назначена Валентина ЖУКОВСКАЯ.

Также для восстановления финансового состояния банка введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на шесть месяцев.

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