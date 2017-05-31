ЕК изучает пути углубления Европейского Экономического и Валютного Союза

Еврокомиссия изучает пути углубления Европейского Экономического и Валютного Союза после опубликования 1 марта 2017 года "Белой книги будущего Европы". Еврокомиссия в настоящее время представляет возможные пути дальнейшего углубления Европейского Экономического и Валютного Союза Европы, как сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии, опубликованном сегодня, 31 мая.

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"Представленный дискуссионный документ основывается на Докладе пяти президентов, опубликованного в июне 2015 года и предназначен как для стимулирования обсуждения в отношении Экономического и Валютного Союза, так и для содействия достижению общего видения его будущей формы. Учитывая мнения членов ЕС и европейских органов власти, документ излагает конкретные шаги, которые могут быть предприняты к европейским выборам в 2019 году, а также ряд действий на последующие годы, когда архитектура Экономического и Валютного Союза будет выстроена", - говоритсяв сообщении.

По словам вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса, Евровалюта является одним из самых значительных достижений современной Европы. "Это гораздо больше, чем просто валюта. Она была задумана как обещание процветания. Чтобы сохранить это обещание для будущих поколений, нам необходимо политическое мужество, чтобы работать над укреплением и завершением Европейского Экономического и Валютного Союза. Сегодняшний доклад предлагает различные идеи, призванные помочь выработать общее видение в отношении евро, а также конкретные шаги для его достижения", - заявил Домбровскис.

В свою очередь, Пьер Москович, Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам, налогам и таможенным правилам, заявил: "Евро уже является символом единства и гарантией стабильности для европейцев. Теперь нам необходимо сделать его двигателем совместного процветания. Лишь упразднив социальные расхождения в еврозоне, мы сможем победить опасный популизм, который они подогревают. Настало время завершить начатый в Маастрихте путь к подлинному экономическому и валютно-денежному союзу, с сильными институтами и демократической подотчетностью".

Признавая, что евро объединяет 340 миллионов европейцев и является второй наиболее используемой валютой по всему миру, Еврокомиссия считает, что кризис, который пережила еврозона в последние годы, означает, что она не всегда воспринимается как таковая. Тем не менее, общественная поддержка евровалюты сегодня наивысшая с 2004 года (72% граждан стран-членов ЕС высказывают ей свое одобрение). Как сообщает Еврокомиссия, члены ЕС и европейские институты приняли жесткие политические решения, с целью сохранить целостность евро и избежать худшего, и эти реформы показывают реальные результаты. "Тем не менее, кризис еще не закончился, так как уровень безработицы остается высоким. Чтобы дать гражданам еще больше, управление евро нуждается в дальнейшей реформе," - говорится в сообщении.

Варианты, предложенные в аналитическом документе, призваны помочь сформировать широкий консенсус в отношении того, как решать актуальные задачи и придать новый импульс дискуссиям по этим вопросам.

Продвижение вперед предполагает принятие мер в трех ключевых областях, заявляет Еврокомиссия.

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В первую очередь, речь идет о завершении формирования Финансового Союза.

Предлагаемые шаги включают в себя завершение формирования Банковского Союза и достижение прогресса в деле сокращения и распределения рисков в банковском секторе с принятием мер по превращению европейских банков в еще более гибкие учреждения. Также отмечается важность создания Союза Рынков Капитала.

Еще одной сферой, в которой необходимы решительные меры, Еврокомиссия называет достижение более интегрированного Экономического и Финансового Союза.

Члены ЕС могли бы укрепить уже существующие элементы, такие как Европейский семестр по координации экономической политики или связь финансовой поддержки из бюджета ЕС со структурными реформами. Члены ЕС также могут принять решение об улучшении потенциала макроэкономической стабилизации еврозоны. В документе излагаются несколько вариантов комплекса необходимых мер, которые будут рассмотрены Еврокомиссией.

Еврокомиссия также считает первоочередной задачей закрепление демократической подотчетности и укрепление институтов еврозоны.

Для укрепления Экономического и Валютного Союза, члены ЕС должны принять идею распределения обязанностей и решений по вопросам еврозоны в рамках общей правовой базы. Цель может быть достигнута путем принятия Евродоговоров, вовлечения Евроинститутов, использования межправительственного подхода или, как это делается на сегодняшний день, сочетания данных инструментов. Дальнейшая политическая интеграция может включать переосмысление баланса между Еврокомиссией и Еврогруппой, а также назначение постоянного председателя Еврогруппы. Кроме того, может идти речь об объединении внешнего представительства еврозоны. Общественная дискуссия также включает в себя идею создания Казначейства еврозоны, возможно, с формированием бюджета еврозоны, а также Европейского Валютного Фонда. Эти вопросы могут быть рассмотрены на более позднем этапе углубления Экономического и Валютного Союза в рамках ЕС.