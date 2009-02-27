Банки могут сообщать данные о своих клиентах коллекторам – юрист

Передача банками данных о своих клиентах коллекторским компаниям, которые представляют эти банки, не противоречит закону. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом УНИАН старший партнер юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Роман МАРЧЕНКО.

«Разглашение банковской тайны и передача информации, которая содержит банковскую тайну, лицам, защищающим интересы банка, – разные понятия. Статья 60 Закона «О банках и банковской деятельности» действительно содержит список данных, которые содержат банковскую тайну. Но есть иная норма – банк и представители банка, получившие от него информацию, обязаны принять меры для того, чтобы ее сохранить. То есть такая информация не должна использоваться банком или лицами, которым банк ее сообщил, в личных целях», – сказал он.

По мнению Р.МАРЧЕНКО, ничего подобного легальные коллекторы не делают. Они используют информацию, которую им предоставил их доверитель, для защиты интересов этого доверителя. «Информация используется для взыскания задолженности – для подготовки заявлений, претензий, для контроля за целевым использованием средств, например, если клиент заявляет, что получает средства на строительство магазина, а сам за эти деньги покупает автомобиль, и для другой вполне законной деятельности», – прокомментировал специалист.

Напомним, ранее министр юстиции Николай ОНИЩУК заявлял, что в последнее время активизировалась деятельность коллекторских компаний в связи с невозвратами кредитов. «Эта практика (работы коллекторских компаний – УНИАН) все больше распространяется, несмотря на то, что здесь имеет место нарушение законов Украины, в частности, законов, которые регулирует сохранение банковской тайны, – подчеркнул он. – Банковская тайна может быть раскрыта только с согласия клиента банка. Поэтому, когда посредники получают доступ к информации, которая касается клиента банка, это может рассматриваться как нарушение банковской тайны, в частности, нарушение норм уголовного закона», – отметил министр юстиции.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве юстиции Украины считают, что привлечение банками коллекторских организаций для требования выполнения обязательств должниками по кредитным договорам возможно лишь при наличии письменного запроса или письменного разрешения должника на раскрытие банковской тайны. В Минюсте убеждены, что при иных условиях такая деятельность нарушает права и охраняемые законом интересы граждан и может квалифицироваться как преступление, предусмотренное, в частности, статьей 182 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни, статьей 189 – за вымогательство, статьей 355 – за принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств.

Министерство юстиции обратилось к Национальному банку Украины с предложением инициировать рассмотрение вопроса о коллекторских организациях на заседании правления НБУ и принять меры банковского влияния и банковской регуляции.

Такое обращение стало следствием многочисленных запросов к Министерству юстиции от физических и юридических лиц по поводу деятельности в Украине так называемых коллекторских организаций. В министерстве отметили, что в последнее время получила распространение практика привлечения путем посредничества коллекторских организаций, предметом деятельности которых является реализация права требования в интересах банков выполнения должниками обязательств по кредитным договорам.