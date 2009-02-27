Письмо к МВФ подготовят к понедельнику

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН договорились до понедельника, 2 марта, подготовить совместный документ в Международный валютный фонд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам В.ЮЩЕНКО по результатам сегодняшней встречи с Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЛИТВИНЫМ, председателем Национального банка Украины Владимиром СТЕЛЬМАХОМ и представителем оппозиции Николаем АЗАРОВЫМ, а также секретарем Совета национальной безопасности и обороны Раисой БОГАТЫРЕВОЙ.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что рабочая группа должна выработать документ, который будет демонстрировать общую политическую волю всех ветвей власти в обеспечении реализации конкретных экономических вопросов.

Группа должна до 15.00 понедельника подготовить документ и парафировать его.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО призвала Президента и председателя ВР подписать совместное обращение к руководству МВФ о готовности к сотрудничеству и реформированию экономики.