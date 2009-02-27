Президент, премьер и спикер договорились

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН договорились об общих действиях по преодолению кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава государства Виктор ЮЩЕНКО, подытоживая встречу с Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЛИТВИНЫМ, председателем Национального банка Украины Владимиром СТЕЛЬМАХОМ и представителем оппозиции Николаем АЗАРОВЫМ, а также секретарем Совета национальной безопасности и обороны Раисой БОГАТЫРЁВОЙ.

В.ЮЩЕНКО выразил благодарность каждому из присутствующих за то, что между ними состоялся диалог. Он выразил убеждение, что это позволит более эффективно бороться с экономическим кризисом.

Президент сообщил, что стороны договорились осуществить три совместных шага.

Во-первых: подготовить совместную декларацию, которая освещает экономическое положение Украины, где подчеркивается готовность сторон совместно преодолевать последствия экономического кризиса.

В.ЮЩЕНКО отметил, что декларация будет содержать призывы к большинству и оппозиции совместно формировать эффективную политику по преодолению кризиса. Он отметил, что этот документ должен подписать Президент, правительство и НБУ, не исключив, что перечень подписантов будет расширен.

Второй шаг, о котором договорились участники совещания, - создание рабочей группы, которая сформирует совместную позицию всех ветвей власти по возобновлению сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Третьей договоренностью также является создание рабочей группы, в которую войдут представители всех присутствующих на совещании институтов власти. Эта группа должна разработать совместный антикризисный план.

«Каким он будет по глубине - это покажет готовность сторон брать на себя политическую ответственность, принимать решения, которые не являются простыми», - сказал В.ЮЩЕНКО.