"Укрзализныця" получила почти 100 миллионов прибыли против убытка годом ранее

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" в январе-апреле 2017 года получила чистую прибыль в размере 96,2 миллиона гривень против 1,7 миллиарда гривень чистого убытка за аналогичный период 2016 года, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

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"За 4 месяца 2017 года "Укрзализныця", как свидетельствует отчетность, получила 96,2 миллиона гривень чистой прибыли, тогда как за соответствующий период 2016 года финансовый результат был убыточным – 1,7 миллиарда гривень, а за 4 месяца 2015 года – убыток составил 666 миллионов гривень", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что объемы текущих налогов и обязательных платежей в бюджет и государственные целевые фонды "Укрзализныци" за отчетный период выросли на 358,8 миллиона гривень.

"Всего за 4 месяца 2017 года "Укрзализныця" уплатила 4,9 миллиарда гривень налогов и платежей, в том числе в государственный бюджет – 1,7 миллиарда гривень, в государственные целевые фонды – 16,4 миллиарда гривень и в местные бюджеты – 15,5 миллиарда гривень", – цитирует пресс-служба председателя правления "Укрзализныци" Войцеха Балчуна.

Согласно сообщению, грузооборот за 4 месяца этого года вырос на 8,3%, пассажирооборот – на 6,5%, производительность труда – на 5,3%, а среднемесячная зарплата – на 27,3%.

"За 4 месяца перевезено 110,5 миллиона тонн грузов, что на 3,8% больше, чем за соответствующий период 2016 года. Услугами железных дорог воспользовались 63,9 миллиона пассажиров, что больше, чем за 4 месяца 2016 года, на 2,3%", – цитирует Балчуна пресс-служба компании.

При этом в пресс-службе отметили, что компания получила 3,7 миллиарда гривень убытка от выполнения пассажирских перевозок.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

2015 год "Укрзализныця" завершила с убытком 16 миллиардов гривень, обусловленным преимущественно курсовыми колебаниями гривни относительно основных валют. В 2016 году компания вышла на показатели прибыльности – чистая прибыль "Укрзализныци" составила 303 миллиона гривень.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что с приходом Балчуна на должность главы правления "Укрзализныци" ущерб экономике Украины за период с мая 2016 по январь 2017 года от неудовлетворительной работы компании составил около 50 миллиардов гривень.