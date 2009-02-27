Путин освободит малый бизнес от проверок

Премьер-министр РФ Владимир Путин поддержал инициативу "Единой России" освободить малый бизнес от проверок на год, но предложил ее обсудить, сообщает РИА Новости..

"По проверкам я в целом разделяю, самому импонирует эта идея - освободить малый бизнес от проверок на один год. Единственное, что останавливает - это качество товаров. Давайте подумаем, чтобы граждане не сказали - "что вы натворили?", - сказал Путин на встрече с руководством "Единой России".

Спикер Госдумы Борис Грызлов в ходе встречи премьера с руководством "Единой России" предложил ввести мораторий на все проверки на один год в условиях мирового финкризиса, за исключением сферы, касающейся жизни и здоровья граждан.

Кроме того, он предложил осуществить для малого бизнеса отсрочки по арендной плате.