Всемирный банк полностью поддерживает проект пенсионной реформы – Рева

Всемирный банк (ВБ) полностью поддерживает подготовленный правительством проект пенсионной реформы в Украине и предлагает свою поддержку в его принятии.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева на заседании правительства в среду со ссылкой на письмо главы Представительства ВБ в Украине Сату Кахконен.

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"Я рада отметить, что последний вариант проекта закона, подготовленный членами правительства, учитывает наши предыдущие замечания. Мы предлагаем нашу полную поддержку в процессе его рассмотрения и принятия. Позвольте мне поздравить ваше правительство с достижением этой важной цели. Проект закона представляет собой значительное усилие на пути реформирования украинской пенсионной системы, чтобы вернуть систему на устойчивый фискальный путь, обеспечить социальную справедливость и укрепить стимулы для участия в ней. Мои коллеги и я ждем продолжения нашего плодотворного сотрудничества", – зачитал Рева письмо Кахконен.

Также министр сообщил, что МВФ опубликует свою позицию по правительственному проекту пенсионной реформы в ближайшие дни.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 17 мая утвердил законопроект о пенсионной реформе и направил его на рассмотрение Национального совета реформ при президенте Украины.

Правительство Украины в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 млн украинцев на сумму от 200 до 1000 грн, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Пенсионная реформа не предусматривает повышения пенсионного возраста, однако вводит требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет – в 65 лет. В то же время, люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа. При этом правительственный вариант реформы предусматривает возможность покупки до 5 лет страхового стажа. Если бы докупать страховой стаж по этим правилам можно было сейчас, за первый год надо было бы уплатить 16 896 грн.

Также реформа отменяет назначение пенсий госслужащим за выслугу лет и вводит единую формулу расчета размера пенсий, которая привязывает его к объему взносов в Пенсионный фонд в течение жизни.